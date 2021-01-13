經過 25 位專業評審、7 位產、官、學界專家及編輯的試用及評選，以及為期一個月的網路人氣票選的第 13 屆科技趨勢金獎評選結果出爐。到底2020年哪些產品人氣與實力兼具？最值得青睞？快來看看結果！

由 T客邦、PC home、電腦王聯手舉辦的「科技趨勢金獎」，自 2008 年開辦以來，已堂堂邁入第 13 屆。參與今年科技趨勢金獎角逐的入圍名單將近 200 項產品，分為 20 大類產品。即便在疫情升溫期間所舉辦的投票活動，一個月內仍累積了 14,705,497 票，較去年成長了 200 多萬票，足見科技趨勢金獎在台灣民眾心目中有指標性意義，不因疫情而影響大家對 3C 科技產品的熱愛。

台灣的 5G 終在 2020 年 7 月正式開台。因此今年的科技趨勢金獎以「Run 5G！啟動智慧生活新篇章」為主題，邀請科技界廠商與會，一起見證台灣 5G 元年的起飛。決賽特別針對 32 項進入總決選的產品，經過實機試用、投票、討論等過程評選出以下 2020 年度 TOP 10。

由左至右、上至下依序是2020科技趨勢金獎獲選產品。（取自各官網、中時資料照）

◆TOP 10：PlayStation 5 / 台灣索尼互動娛樂

除了畫質、速度的全面提升，更加入全新的震動回饋系統以及自適應扳機，透過視覺、聽覺與觸覺的交互作用，將遊戲體驗提升至更高層次。

◆TOP 10：ASUS ROG Zephurus Duo 15 / 華碩電腦

以 15.6 吋加 14.09 吋的雙螢幕設計，在打開主螢幕時，第二螢幕自動升起，提供更 OGG 的視角及操作角度，並搭載獨家的 AAS+ 進氣技術，在效能與散熱間取得完美平衡。

◆TOP 10：Samsung Z Fold 2 5G / 台灣三星電子

進化版摺疊手機，鉸鏈機構較前一代更強化，耐用性提高，從硬體效能配置、多鏡頭拍照效果、雙螢幕介面操作到 5G 網路支援都是跨時代的表現。

◆TOP 10：AMD Ryzen 9 5950X / 美商超微

擁有 16 核心 32 執行緒，更加改良的 Zen 3 微架構，讓此處理器在消費級市場獲得最高性價比，無論專業創作者應用或遊戲性能，都能看見此 CPU 帶來的巨大躍進。

◆TOP 10：Apple Macbook Air / 蘋果公司

搭載 Apple 研發的 ARM 架構 M1 晶片，CPU 性能提升 3.5 倍、GPU 效能提升 6 倍，更具備 15 小時以上的續航力，售價則比前一代更便宜，為全新高性價比代表的 MacBook。

◆TOP 10：Dyson Digital Slim / Dyson

全機重量僅 1.9 公斤，搭配重新設計的 Hyperdymium 高轉速馬達和 11 個渦型氣旋，每分鐘最高可達 120,000 轉，有助居家清潔更輕鬆省力。

◆TOP 10：Sony α7C / 台灣索尼

最輕巧的全片幅無反光鏡相機，在延續感光元件與對焦性能的同時，也帶來了翻轉螢幕與個性化的機身，不僅適合拍照，也能勝任錄影需求，是Sony E接環最佳入門機種之一。

◆TOP 10：Gogoro eeyo 1s / 睿能創意

採用全碳纖維車架，以及可模組化的 Smartwheel 動力輔助系統，搭載全新電動功能的 eeyo 1s，重量僅僅只有 11.9 公斤，eeyo 想做的不只是一台單車，而是在將來成為電動化的新標準。

◆TOP 10：LG PuriCare / 台灣樂金電器

採用雙層 HEPA 等級濾網，配上雙淨化風扇與專利呼吸感測器，能夠依照呼吸頻率自動調整 3 段速的雙淨化風扇運轉，讓使用者輕鬆呼吸好空氣。

◆TOP 10：Apple Watch Series 6 / 蘋果公司

台灣首款開放心電圖 ECG 功能的智慧手錶，還可檢測血氧濃度、計算健康相關數據、睡眠品質等，並在必要時為佩戴者提出警示，是款隨身健康小幫手。

(科技)