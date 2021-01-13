由保險行銷集團所舉辦的第4屆保險行銷創世紀盛典IMCC，昨日（12日）於臺北萬豪酒店盛大舉辦，逾500位來自臺灣各地保險菁英學員們，以及33位海內外講師、特邀嘉賓、分享代表齊聚一堂，學習、成長並相互交流。

在開幕典禮上，大會主席黃俊文表示，2020年臺灣保險業接連受到疫情與商品轉型的挑戰，值此時刻，從業人員更應該投入學習，提高格局與視野，強化知識與技能，而後才能夠因應現況，不只在逆境中存活，更進一步達致績優。這正呼應了本屆大會主題「廣學堅守」，廣學世界，堅守價值，透過追求成長、追求榮譽，共同接軌國際標準，一起努力。

本屆大會亦有許多貴嘉賓與會，包括財團法人保險事業發展中心桂先農董事長、人壽保險商業同業公會祕書長林金樹、產物保險商業同業公會祕書長沙克興、保險代理人商業同業公會理事長鍾俊豪，宏泰人壽總經理湯維華、新光人壽副總經理温英宗、台灣人壽副總經理高鶯娟等多位貴嘉賓蒞臨現場。

本屆大會議題共計分為10大面向，包括市場趨勢、保險價值、客戶權益、榮譽引領、愛與關懷、銷售秘笈、團隊經營、金融數位、從業態度、實戰分享等。講師則來自臺灣各地甚至海外，包括3W挑戰（每週成交3張保單）世界紀錄保持人陳玉婷，保險行銷集團保險資訊研究發展中心IDRC陳嘉虎院長，向與會學員解析疫情衝擊下的業務蛻變契機，抑或是去年佣金收入超過新臺幣4億元的杜拜保險大師桑傑‧托拉尼等業界知名先進。

由於受疫情影響，來自國外的講師未能親臨現場，但仍以現場直播與預錄影片的方式，協力大會主辦單位，共同為臺灣保險業的理性繁榮與發展共盡一份心力。

大會開幕典禮上，指導單位財團法人保險事業發展中心董事長桂先農致辭：「2020年疫情傳遍世界，所幸臺灣防疫得當，在民生與金融的波動並不算大。然而放眼國外，由於隔離與限制外出等疫情政策影響，通訊科技與金融科技都因此愈發興盛，臺灣保險業應該接軌國際，把握遠距行銷的新趨勢，這會是保險業的新機會。」

桂董事長亦是第一場主場演講講師，他為現場學員分析了臺灣保險業近年的發展情況，並且期許保險業未來順利接軌IFRS 17與ICS 2.0等國際標準，強健壽險業體質，讓保險業從風險的承擔者，轉變為風險的管理者。

第四屆保險行銷創世紀盛典IMCC昨日盛大開幕。(圖/業者提供)

愛，讓我們成為更好的自己

世界華人保險慈善公益推廣會攜手「財團法人愛心第二春文教基金會」（簡稱愛基會），在大會公益環節進行「小珍珠計畫」現場募款，該計畫自2018年起至2020年，已經募得新臺幣1,134萬餘元，幫助283位「家庭弱勢，學習落後」的小珍珠生完成國中小學學業，重燃希望的曙光。

愛基會董事長李家恩、執行長蘇茜感謝各界的付出與支援，現場更有2位接受幫助的「小珍珠生」現身說法，感謝保險業的大愛援助，也分享自己受到的幫助及未來願景。現場學員與講師嘉賓亦紛紛慷慨解囊，播下點滴之源，孕育浩瀚希望。

為提升臺灣保險業格局與專業素養義無反顧

為促進臺灣金融保險業正向發展，持續傳遞保險專業資訊、知識、技能，保險行銷集團於2018年舉辦首屆「保險行銷創世紀盛典IMCC」，為臺灣引進國際級的學習機會，為提升臺灣保險從業人員的專業能力與格局，以及為臺灣保險業的繁榮發展，把世界的成功經驗帶進臺灣。

大會並自第2屆起設立「保險行銷創世紀盛典圍爐晚宴」，作為臺灣保險業的尾牙，將現場學員的情感凝聚，不分公司界線的成為一個大家庭，也為與會成員帶來新一年的好兆頭，並且得以進行行業資訊交流。

為推動學員追求榮譽與績優，大會設有國際龍獎IDA百人團隊論壇、CIA500世界華人保險500強團隊論壇，除分享成功經驗，更開拓學員格局視野。本屆大會更隆重宣布成立國際龍獎IDA終身榮譽大使團，藉由分享自身成功經歷，不屈不撓的意志，感染現場學員的精氣神得以昇華，從而提升臺灣保險業追求績優與榮譽的風氣及觀念。

本屆大會共有10位國際龍獎IDA終身榮譽大使誕生，為金融保險業理性繁榮及正向發展一齊努力。(圖/業者提供)

為了更進一步提升臺灣保險從業人員的眼界與格局，大會主席黃俊文宣布，下屆大會將與IDA DAY合併舉辦，強調國際龍獎IDA「典範、完美、尊貴」的精神，推動臺灣保險從業人員追求更高的榮譽與境界。

2022年1月11、12日「第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC暨2022 IDA DAY」主題訂為「固本浚源」，固守本質，行穩致遠，這是所有保險從業人員都應該具備的觀念。大會報名採取3階段價格制度，本屆大會期間每位報名費用為1萬3,400元，並附贈《Advisers財務顧問》雜誌一年期；1月14日至6月30日每人報名費用為1萬4,900元；7月1日至12月31日為1萬6,500元，費用皆含2日課程、學員資料袋、兩日午餐、4次茶點與IMCC 2022圍爐晚宴。

本屆大會預約未來發表「固本浚源」主題，並宣布將合併IDA DAY同步舉行。(圖/業者提供)

(中時新聞網)