台中市德水園身心障礙教養院昨天舉辦「牛轉乾坤行大運」歲末圍爐活動，讓院生及工作人員共同感受年節氣氛，市府社會局長彭懷真出席致賀，穿上廚師服，化身「型男真主廚」端出國產豬肉料理，為住民們介紹餐點來源，呼籲機構供膳要注意營養、更要選用認證安全的食材，一起為身障住民食安把關。

彭懷真表示，很高興每年都能參與圍爐活動，他準備了「春節加菜金」和春節小紅包，感謝工作人員一年來的辛勞，帶給住民家庭般的溫暖，目前台中市有19家身心障礙福利機構，提供專業的照顧資源，減緩重度以上身心障礙者家庭的照顧壓力，協助市府共同照顧身障朋友。

德水園長林寶生陪同彭懷真了解機構餐點供應情形，配合今年起開放美豬進口，身障機構在食材挑選也需更加用心，德水園為台中市公設民營的身心障礙福利機構，早已與合作廠商溝通選用安全食材，張貼「牛哥豬弟」肉品產地貼紙，把關食安絕不馬虎。

德水園長林寶生說，對於長期居住在機構的院生而言，機構是他們第二個家，年節將近，有許多經濟弱勢或家庭支持程度較低的院生無法返家過年，因此，機構秉持著「家」的精神舉辦圍爐活動，讓所有院生一起感受熱鬧的年節氣氛，食安也是機構服務品質的一部分，會持續與市府共同努力守護身心障礙朋友的權益。

社會局指出，德水園在民國94年成立由財團法人童傳盛文教基金會承接經營至今，現已發展成具有養護、教育、復健等綜合性功能的教養機構。德水園圍爐活動之後，農曆年前還有瑪利亞霧峰教養家園、台中市希望家園等機構陸續舉辦圍爐活動，社會局都將提供加菜金，讓院生都能一同感受年節的熱鬧氣氛。市議員冉齡軒，以及市議員蔡成圭服務處代表也到場與院生同樂。

(中時 )