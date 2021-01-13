林筳諭（勇兔）因拍戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，和劇中的「發貴」張書偉（書偉）擦出愛火，雙方經紀公司都甜蜜認了這段戀情，其實勇兔不只因戲譜出戀曲，出道10年的林筳諭，也因飾演火辣咖啡廳老闆娘再翻紅，她在劇中都是低胸火辣造型，還因此曾被同劇的王少偉虧：「長輩比本人還紅」。

勇兔過去從《我愛黑澀會》出道，曾與詹子晴（丫頭）、小薰、陳斯亞（糖果）組第二代的黑Girl，勇兔離開團體後，曾短暫離開演藝圈，並曾在東區服飾店工作，直到有音樂節目找上她後，勇兔才重返螢光幕，並從八點檔開始累積作品。

勇兔拍《我的婆婆怎麼那麼可愛》和書偉擦出愛火。（圖／取材自林筳諭 / 勇兔臉書）

讓勇兔再嘗到走紅滋味，莫過於家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，她在劇中飾演火辣咖啡廳老闆娘「大美」，勇兔在劇中都是超深V爆乳、露蠻腰的造型，勇兔不只為戲減肥、擠事業線，也是她從影以來尺度最大的角色，勇兔的「長輩」也常被關注，她還曾被同劇的王少偉虧：「長輩比本人還紅」。

勇兔以戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》獲關注，同時她也因戲和書偉擦出愛火，雙方經紀公司也都甜蜜認了這段戀情，並呼籲外界給兩人多點空間，至於未來發展一切就順其自然。

(中時新聞網)