【臨時喊卡】克拉芙特取消訪台 馬英九：不意外 10:012021/01/13 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九13日前往桃園大溪頭寮謁靈。（黃婉婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九13日前往桃園大溪頭寮謁靈，為已故總統蔣經國追思。對於美國駐聯合國大使克拉芙特訪台行程取消，他受訪時簡短指出「可以理解，不意外」，對於是否為民進黨特意安排未多作評論、立委蔣萬安提案歸還不當黨產，他皆不做評論，隨即快步離去。 今日是蔣經國逝世33周年，馬英九一行人早上8點抵達大溪，於蔣經國陵寢獻花致敬，隨後鞠躬，過程莊嚴肅穆，離去時面對媒體提問，他幾乎不發一語，只簡短回覆克拉芙特訪台取消一事，後在旁人簇擁下快步離去。 【臨時喊卡】克拉芙特訪台喊卡 外交部：理解尊重惋惜 散裝船運市場 淡季旺到翻 (中時 ) #克拉芙特 #訪台 #離去 #馬英九 #蔣經國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【臨時喊卡】克拉芙特不訪台 游盈隆爆不尋常 07:422021/01/13 政治 台灣若配合川普起舞 吳斯懷示警：必惹火拜登 14:002021/01/12 政治 罹癌仍向學 曹尚斌獲榮譽博士 04:102021/01/13 地方新聞 不讓拜登難堪 蔡應謹慎演出 04:102021/01/13 政治要聞 庫伯及美駐荷大使 會晤我代表 04:102021/01/13 政治要聞 CHANEL J12掀潮20年 04:102021/01/13 時尚消費 瑪格羅比製片上癮 導演讚美貌才華兼具 04:102021/01/13 時尚消費 拜登對台 有自己的看法 04:102021/01/13 時論廣場 手作體驗展覽藝起玩 04:102021/01/13 時尚消費 中國警告美方 勿在危路越走越遠 04:102021/01/13 焦點新聞 新債王示警 比特幣可能過熱 04:102021/01/13 全球財經 政治熱門新聞 【臨時喊卡】台遭克拉芙特放鳥 前駐美組長爆幕後藏鏡人 - 政治 聲量王不是韓國瑜 媒體人曝新一代「藍營空軍總司令」誕生 - 政治 【臨時喊卡】克拉芙特不訪台 游盈隆爆不尋常 - 政治 國民黨秘書長不接要選台北市長？連勝文：爸爸跟我談了2件事 - 政治 【臨時喊卡】訪台突逆轉 吳斯懷爆五關鍵示警：風暴正在形成 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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