前總統馬英九13日前往桃園大溪頭寮謁靈，為已故總統蔣經國追思。對於美國駐聯合國大使克拉芙特訪台行程取消，他受訪時簡短指出「可以理解，不意外」，對於是否為民進黨特意安排未多作評論、立委蔣萬安提案歸還不當黨產，他皆不做評論，隨即快步離去。

今日是蔣經國逝世33周年，馬英九一行人早上8點抵達大溪，於蔣經國陵寢獻花致敬，隨後鞠躬，過程莊嚴肅穆，離去時面對媒體提問，他幾乎不發一語，只簡短回覆克拉芙特訪台取消一事，後在旁人簇擁下快步離去。

(中時 )