北部某醫院一名醫師（案838）於12日確診，指揮中心隨後曝光該案的足跡，讓染疫醫慘被網友獵巫，對此，胸腔重症醫師蘇一峰發文表示，社會需要多點溫暖支持。不過，對照先前紐籍確診機師（案765）被公開完整足跡後，指揮中心嚴正斥責，兩者待遇差很大，也引發網友質疑雙標，足跡公布與否由國籍人種和職業來決定。

胸腔重症醫師蘇一峰昨發文表示，染疫醫師30多歲以公司（醫院）為家，每天就是上下班、當社畜，周五晚上出去吃個飯就是小確幸、周六去逛五金行就覺得夠了、周日整天都要在公司值班，大科醫師的人生就是這麼無趣。

蘇一峰指出，醫護犧牲生活與冒著危險站在第一線守住疫情，自己確診後，伴侶也確診，還被獵巫，讓辛苦的醫護情何以堪，社會需要多點溫暖支持。貼文引起網友討論，「看到這個足跡滿滿的心酸，出了醫院吃個飯也沒什麼娛樂了」、「好悲情的日程表」，民眾也紛紛留言感謝醫護人員的辛苦，並祝福確診醫師能快快康復。

不少網友好奇「為何會公布確診醫的足跡？」引發熱議，有人則質疑「機師不公布足跡，醫師卻公布足跡」是否雙標？也有人猜測原因，「根據國籍正確度、產業職業貴賤程度，來決定要不要公布個資？」、「人種職業與國籍的關係？」

但也有網友留言解釋，指揮中心會公布確診醫的足跡是因為「接觸不特定對象的地點。」其他網友也說，其實大家對於該案的足跡感到恐慌是沒有意義的，大家還是勤洗手、戴口罩，做好防疫措施更重要。

確診紐籍機師在自主健康管理期間趴趴走，指揮中心公布部分足跡，後該案的完整足跡被爆出來，指揮中心嚴正要求「無論真假、不准傳播」，甚至揚言請出政風調查。指揮中心也再度說明公布足跡的原則「掌握清楚的就沒必要對外公布；無法掌握才會對外說明。」公開條件需符合「屬開放性、非特定對象可進入、接觸到不特定的人，像是百貨、賣場、大眾運輸工具。」

(中時新聞網)