中國國際自然和社會科學院院士俞邃13日在《環球時報》撰文表示，中俄關係去年面臨特殊挑戰，一是新冠病毒甚囂塵上且被政治化帶進國際關係領域，二是川普攪亂了世界秩序。中俄關係經受住了嚴峻考驗，獲得新發展。政治互信、經濟互補、文化互通、軍事互動和外交互商，是中俄兩國自建立戰略協作夥伴關係以來並肩前進的軌跡。2020年又呈現新風貌。

俞邃指出，政治互信，這是根本。用兩國領導人的話說，中俄在新冠疫情最艱難的時刻相互支持、相互幫助，為新時代中俄關係增添了戰略內涵。拓展兩國合作沒有禁區，沒有上限。

俞邃稱，經濟互補，這是基礎。盡管新冠疫情給全球產業鏈、供應鏈造成一定衝擊，但中俄貿易仍表現出較高的韌性。據初步統計，2020年1-9月，中俄貿易額788.43億美元，其中中國對俄出口為358.87億美元，同比增長0.1％；自俄羅斯進口為429.56億美元，同比下降3.8％。但隨著人員和貨物往來逐步恢復，兩國貿易額仍加速回升。尤其是，雙方正在能源和其他經濟領域實施一些大型合作項目。俄方還與中國以及中國公司華為在5G技術上開展合作。

俞邃說，文化互通，這是紐帶。目前中國在俄羅斯的留學生4.8萬人，俄羅斯在中國的留學生2萬多人。另有3.5萬兩國公民參加了各種短期教育專案。文化藝術交流精彩紛呈。

俞邃認為，軍事互動，這是保障。雙方定期舉行海上和地面聯合軍演，不斷交流軍事建設領域最好的經驗。軍事合作的另一重大舉措是，雙方簽署了《關於延長2009年10月13日〈中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於相互通報發射彈道導彈和航太運載火箭的協定〉有效期的議定書》，延長10年。

俞邃表示，外交互商，這是管道。中俄在聯合國、上合組織、金磚國家和20國集團等多邊領域的協調形成合力，成效顯著。

俞邃強調，特別值得關注的是，這一年兩國同心協力應對新冠疫情，俄羅斯堅決抵制美國川普政府離間中俄關係與拼湊「反華聯盟」。

俞邃列舉，俄羅斯用一系列言行回應了美國政府的反華行徑。針對川普想與俄羅斯聯手把中國捲進《新削減戰略武器條約》談判，普丁表示，如果要談安全，要讓中國加入該條約，就不應忘記英法也擁有核武器。針對美國退出《中導條約》的意圖，俄外交部指出，如果美國在亞太等地區部署核導彈或常規導彈，俄方將迅速作出反應。針對蓬佩奧拼湊「反華聯盟」，俄方發言人一再表示，打造「反華聯盟」是企圖離間俄中關係，中國是俄羅斯的夥伴，是彼此發展特殊夥伴關係的國家。

(中時 )