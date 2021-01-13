OPPO正式發表 Reno5 以及 Reno5 Pro 5G新機，並邀請樂壇小天后Julia 吳卓源以「OPPO明星夥伴」身份出席。OPPO台灣總經理施晃嘉表示：「2021年開春，OPPO以Reno5系列作為5G家族新成員上市的第一發，不僅搭載全新升級的『AI錄影增強』、『AI錄影美顏』，以及『雙重錄影』的效能，為消費者打造前所未有的拍照錄影體驗，更會是消費者期待許久的最佳5G手機，並有信心再次締造營運佳績。在未來，OPPO也將會持續創新、不斷突破，提升科技產品的品質，讓人們的生活透過科技，擁有更豐富多元的意義及面向。」

Reno5系列擁有前置3200萬畫素鏡頭，後置6400萬畫素四鏡頭的組合。全新升級的AI錄影增強結合了「超級動態夜景」和「Live HDR」強大功能，透過先進的人工智慧提升暗光下畫面亮度和細節表現，來提供更加清晰明亮的全天候影像。Reno5系列的「雙重錄影」可同時開啟前後端鏡頭，提供「左右均分」、「上下矩型切割」與「圓形」三種模式，為日常中的錄影紀實與人與人之間的互動添增趣味。

同時，Reno5更支援AI錄影美顏，透過AI檢測，可對臉部標記194個特徵點，並提供八重100級的自訂美顏選項，包含「磨皮」、「小臉」、「瘦臉」、「下巴」、「大眼」、「補妝」、「瘦鼻」、「立體」，以不同的美顏優化，達到「專人專美」的效果。此外，AI錄影美顏還能智慧識別天生特徵與後天瑕疵，將瑕疵處理掉，並保留美人痣等天生特徵，維持用戶的「真實美」，更可透過數位化的方式在影像人像上實現用戶妝容客製，達到和真實妝容幾乎一致自然的效果。

OPPO Reno5系列新機提供「幻彩銀」、「星夜黑」兩款不同顏色。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

在外觀設計上，Reno5機身保持7.9mm的極致輕薄設計，在顏色上，也推出兩款顏色供選擇。除推出神秘美感的「星夜黑」，此次更透過「Reno Glow 2.0 星鑽工藝」極其精細的蝕刻，推出全新顏色「幻彩銀」，讓機身可在轉動光線折射的效果下，看到上千種顏色的閃爍變化。

不僅如此，Reno5系列搭載全新的「ColorOS 11」，能提供高效率、更多樂趣以及更自主的個人化系統。借助浮動視窗或迷你懸浮視窗，向上滑動便可以透過兩個不同視窗同時看影片跟回覆訊息。這次在螢幕截圖的功能也更加優化，OPPO和Google Lens團隊創建了「三指截圖google翻譯」功能，當三指長按螢幕來截圖時，可以選取範圍直接進行google翻譯，便會自動將內容翻譯成指定的語言。

OPPO Reno5系列在遊戲體驗與電池續航力上展現強勁表現。透過ColorOS 11 全沉浸式的遊戲模式，可降低干擾的遊戲彈出視窗通知，提升遊戲體驗。配合「360度環繞式天線設計」，為用戶帶來穩定5G訊號。Reno5 系列的「65W SuperVOOC 2.0超級閃充」進一步優化了充電體驗，充電只需5分鐘，便能追劇4小時；只要短短15分鐘，充電最高還可達60%。除此之外，若要充滿100％，Reno5只需35分鐘、Reno5 Pro更只需30分鐘便能充滿，大幅提升手機的充電效率，為消費者打造便捷的使用體驗。

OPPO Reno5 的單機建議售價為NT$14,990；Reno5 Pro的單機建議售價為NT$20,990，於1/16 在台上市；並於1/25起在各大電信商與代理商（包括中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、神腦國際)及開放通路全面開賣。此外，OPPO Reno5系列將從即日起舉辦預購活動，1月 12 日16:00 起至 1 月 15 日 23:59 止，至 OPPO 網路商店及各大網路購物平台 （PChome 24h 購物、 Yahoo 奇摩購物中心、momo 購物網、東森購物網、udn 買東西購物中心、蝦皮商城、神腦線上、遠傳friDay 購物、myfone 購物），或前往OPPO全台體驗店預購Reno5、Reno5 Pro，即可獲得限量OPPO Reno5系列專屬禮盒，除享犀牛皮螢幕保護膜（市價NT$890），還可將OPPO Enco W31真無線藍牙耳機（市價NT$1,899）一起帶回家。此外，於2月10日前至指定活動頁面完成登錄，再送12個月螢幕意外保障與6個月延長保固。

另外，為回饋消費者，OPPO更祭出首銷派對活動。凡於台北三創體驗店、台北威秀體驗店、內壢忠孝體驗店、台中三民體驗店、台南東寧體驗店、高雄林森體驗店預購的消費者，在1月16日當日排隊取機即可享有限量VIP交機加碼禮，還有機會現場參加抽獎，將有機會免費再獲得OPPO Reno5或OPPO Watch 46mm（Wi-Fi）一台，贈品數量有限，送完為止。另一方面，OPPO也加碼推出加價購活動，自1月16日至1月31日期間，至OPPO全台體驗店購買Reno5系列手機，即可享OPPO Watch加價購，最高再折NT$3,000元！

(科技)