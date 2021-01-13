大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)發出備忘錄給各球團，指示新球季場次不打折，將會照常舉行162場例行賽與完整春訓，暫訂美國時間4月1日開季。這代表球員不會被減薪，球團老闆也隨著開放部分觀眾入場而減小損失。

「總裁辦公室理解球團們規劃新球季的需求，但聯盟的防疫政策仍須符合美國的公衛規定。基於疫情的捉摸不定，我們的專家暫時無法預測春夏兩季的狀況，因此未來對於現場觀眾的開放程度還會調整，必然遵循州政府與聯邦的命令。」

換言之，球員工會不能高興得太早，如果地方政府限制，甚至聯邦祭出新命令，大聯盟隨時會受影響。美式足球NFL本季有大量球員感染新冠肺炎，他們上周仍結束了例行賽，進入季後賽最後階段，下月初開打超級盃。NFL除了取消明星賽，例行賽每場都有打，畢竟他們每隊16場，職棒比賽則是10倍的工作量。

《今日美國》報導，球員工會堅決反對減薪，例行賽一場都不能少。依照現行勞資協議，未經球員工會許可，聯盟不得擅自延後開季。去年因縮減場次的問題，聯盟與工會的談判陷入泥淖，曼佛雷德目前也只能先假定會打完162場。

(中時新聞網)