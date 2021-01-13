尋獲的斷臂相當完整。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

警消將斷臂送往醫院準備接合。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市新營區太子路上一間資源回收廠今晨8時發生一起工安事故，一名工人工作時疑似不慎，被垃圾分類機械的輸送帶捲入，硬生生把左臂扯斷，還掉入一堆回收瓶瓶罐罐中，廠方人員連忙通報警消，並在垃圾堆中找尋斷肢，將人送往醫院接合，據悉這名工人暫時沒有生命危險。

台南市消防局據報，新營某工廠發生工人斷肢事件，立刻派遣第一大隊新營、鹽水分隊，由小隊長曾文男帶著隊員陳俊良、黃鈺翔、翁仲瑩、謝承儒、莊詠傑趕往救援。

到場後，為與時間賽跑，新營分隊先將46歲工人左臂傷處包紮止血，應急處置後送往柳營奇美醫院，一邊則和工廠其他工人翻找斷肢，鹽水分隊在來程路上，再購買冰塊，再接力將尋獲時外觀完整的斷肢，立即裝入放有生理食鹽水及冰塊的袋中，送往柳奇準備接上斷臂。

據了解，受傷工人在進行垃圾分類作業時，左手不慎捲進分類機的垃圾輸送帶，左臂當場扯斷，但工人仍意識清醒，因受到驚嚇及失血，面無血色頻頻發抖，但暫時無生命危險。

(中時 )