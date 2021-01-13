新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲照常舉辦跨年晚會惹議，柯文哲13日受訪時痛批，其實就連衛福部長陳時中也不贊成跨年停辦，台灣政府現在只剩下帶風向與跟風的兩種人，應去思考當初到底是誰串聯綠營各縣市停辦。

柯文哲表示，那天知道基隆、桃園與新竹停辦，而這這三縣市都是綠營，因而質疑有內線消息，但要做診斷前，需有充足資訊，一開始先按兵不動，但陳時中坦承沒有最新消息，跨年是否要照辦，仍交由地方自己決定。

柯文哲說，若跨年晚會要停辦的話，餐廳夜市應該要先停，台北辦跨年被罵得一蹋糊塗，但反觀台東阿妹演唱會，現場有7萬人而且還設小吃攤，這就是典型的雙標，強調執政要有邏輯，北市在跨年當天也有確認，沒有社區感染的證據。

柯文哲直言，三個民進黨執政縣市串連停辦跨年，應回過頭去思考，當初到底是誰串聯綠營各縣市停辦？「是誰打電話叫他們停辦」，柯接著爆料，此事就連陳時中也覺得沒必要停辦，應該去查當初是誰在帶風向。

柯文哲強調，當前政治危機就是民粹政治，政府剩下兩種人，一個是帶風向，另外則是跟風的人，每個領導人都沒有辦法理智思考，很多時候都不是用理智去做決定，現在也沒政治人物有能力對抗民粹，這也是國家危機，「整個國家沒有腦袋你受的了嗎？」

(中時 )