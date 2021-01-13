比特幣(Bitcoin)近5天來價格波動之劇烈宛如雲霄飛車，8日締造史上新高41962.36美元後，3天內蒸發約1/4價格，一度逼近30000美元，但美東時間12日凌晨又衝上36540.99美元，不到1天內又崩跌10.77%，台灣時間上午9時30分剩32606.22美元。分析師說法也隨著線型波動一直變化，多、空更加分歧，漲或跌原因充滿諸多猜測，卻依然成謎。

由於匿名性、難以偽造、數量有限、去中心(政府)化等特點，基於區塊鏈、點對點加密技術的比特幣在數位革命時代崛起，儘管越來越被市場接受，但是投資還是投機、是貨幣還是資產都尚處爭論中，價格劇烈波動也一直是其特點，例如大肆崛起的2017年，全年漲幅1328.9%，但2018年全年回調72.4%，這導致目前只有約1%機構投資者建立部位。

近日上沖下洗很難讓投資人不去想到2018年跳水慘劇，不過事實是如果在1年前購入比特幣，最新收益仍超過300%。但這波漲勢推手卻由於比特幣匿名屬性而難以確認，比特幣基金、散戶、億萬富豪、交易員、企業、機構投資者都曾被提及，連新全球首富、特斯拉(Tesla)共同創辦人兼現任執行長馬斯克(Elon Musk)都開始蹭比特幣熱度。

關於周末起劇烈跌勢，多數分析師認為是因為美元反彈，使被視為數位黃金的比特幣失去避險價值，但此說法對於12日的強力反彈難以解釋，OSL全球交易主管拉拜利亞(Ryan Rabaglia)只能用散戶獲利了結解釋，不過也有人質疑多數比特幣還持有在少數人手上，散戶是否能造成如此劇烈波動不無疑問。

多數加密貨幣投資者仍看好比特幣，Fundstrat Global首席數位策略師葛里德(David Grider)說：「我們認為回調修正是健康的表現，最近走勢也不代表比特幣已經見頂。」跨國銀行高盛(Goldman Sachs)期貨研究主管柯瑞(Jeff Currie)則認為，加密貨幣市場正邁向成熟過程。

柯瑞說：「在任何新興市場，你都會遇到這種波動性和伴隨而來的風險。市場穩定下來的關鍵是機構投資者參與持續增加，而目前比特幣的機構投資者還很少。現在市值是用價格乘上流通的比特幣總數來計算，但是市場的波動性和不確定性讓它的真正價值很難估計。」

(中時新聞網)