為配合主管機關推動災防告警廣播訊息演練測試精進作為，全台五大電信各自宣布，將於今日01月13日下午16:00，進行今年首次全臺災防告警訊息測試。測試地區為全台含離島地區，屆時若有開啟接收測試訊息者，手機將發出警報；未收到也不用過於擔心，因原本測試頻道訊息在未開啟之前，不會發出特殊告警聲響與震動。

電信業者指出，災防告警測試訊息將透過「每月測試用訊息」頻道進行發送，測試期間不會影響用戶服務使用，且因多數手機中測試訊息碼預設值為關閉，僅少部分手機會跳出災害警示視窗、發出特殊告警聲響及震動，請收到災防通報訊息的民眾無需驚慌。

開啟災防告警訊息10種品牌手機教學

為持續確保民眾及早掌握災害資訊而努力， 五大電信皆持續針對4G災防告警細胞廣播訊息系統進行相關的更新與優化，將持續落實政府政策，不定期實施災防告警系統測試，以期讓災防主管機關未來監測到災害時，可透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災與避災之效用。

(科技)