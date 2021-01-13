生活已經夠苦了，你不心疼自己，沒人會心疼你。別等到崩潰後，才知道自己要的是什麼。諮商心理師林仁廷在著作《何必管別人怎麼看，反正也沒人看》中建議，當強大負能量帶來的低潮情緒來襲時，不需要強逼自己面對，「人生也許好難，但不是生活的第一順位，漩渦的中心點是自己，我們擁有自由能讓它變得有趣。」他建議，等情緒平靜下來再思考人生道理就好，當下就讓自己逃避吧。以下是重點書摘：

1.先接受小逃避——覺察身心分離的小動作

先從小焦慮開始覺察。每個人平常都有身心分離的習慣動作，像是不自覺咬指甲、撕皮、摳傷身體……，這些小動作不是單純的習慣，都是短暫的身心分離。

主動覺察這些小動作出現的前因，有意識地小逃避，接受自己有時需要分神、放空，不想面對。意識上知道很重要，先從小地方開始覺察，往後遇到大的衝擊才懂怎麼反應。

2.可以全員逃走，但必須設時限回來

人遭逢重大挫折時，「明天」頓時會失去意義，我曾因為這樣而無法上班，臨時請假搭火車去一個從沒去過的小站，在站外小鎮沿大街走了一圈，找家攤販吃中餐，傍晚再坐車回去。一邊走路的時候，一邊想著未來怎麼辦？人生之後要怎麼收拾？如果一切重頭又如何？ 我甚至想搬去偏鄉當農夫隱居。不過無論怎樣逃，我設好時限，晚上得搭車回去。

有位研究所同學失戀，他允許自己醉三天三夜，完全與外界失去聯繫，第四天就正常來上學，然後哭著說他被拋棄了。

逃避時三十六計走為上策，坦蕩蕩地逃，做什麼都行，那是種儀式，然後，要記得回來。

3.從逃避中找到真正的需求

若不允許逃避，反會啟動潛意識的防衛機制，當它盲目滿足內心渴望時，會像保齡球打出火雞一樣，不管三七二十一全倒，然後等理智醒來收拾那些被打飛打爆的殘局。

與其這樣，不如光明正大、坦蕩蕩的逃走吧。在逃走儀式裡讓能量宣洩，釋出空間讓大腦恢復理智，在逃走中的自言自語更能明白自己的需求為何。面對真正想要的東西，想想自己還能做什麼，就會在生理、認知和情緒面都覺得「逃避已經夠了」，願意摸摸鼻子面對現實，盡可能解決困難。

知曉真正的需求後，可以照顧自己、定義自己，能調整注意力，過濾著讓營養有用的東西進來，在人際互動中有清楚的定位。

逃避是緩和情緒的方式，真正欠的東西總是要還，仍要面對壓力與改變，但此刻先不要那麼緊繃，允許頹廢、墮落一下又何妨，休息過後就會有更清楚與更強大的能量，絕處逢生。

●逃離後再想辦法

先逃走，離開現場。逃走是種儀式，你會回來的，總是有辦法的。(編輯梁惠明)

《何必管別人怎麼看，反正也沒人看：精神生存的28個心理原則》書封。(圖/新自然主義提供)

(中時新聞網)