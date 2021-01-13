火箭本季因為哈登的離心導致從西區前四豪門滑落至目前3勝5敗倒數第二的窘境，而灰狼仍舊是3勝7敗西區爐主地位，因此專家大膽提出灰狼可以用羅素、盧比歐、卡爾佛以及未來三個首輪選秀權向火箭換來哈登、塔克、麥克勒摩，如此一來灰狼將可浴火重生，而火箭則另組三巨頭。

專家認為羅素與唐斯、馬利克比斯利無法相融，導致灰狼戰績無法提升，因而提出用羅素、盧比歐、卡爾佛、2023年、2025年與2027年首輪選秀權當作交易籌碼，而火箭可以送走已經無心的哈登、塔克及麥克勒摩，完成雙方互利局面。

專家強調，羅素來到火箭之後可以主打先發得分後衛，沃爾依舊坐穩先發主控，搭配先發中伍德組成全新的三巨頭，盧比歐成為沃爾的專屬替補，卡爾佛可以遊走二三號替補。

哈登來到灰狼將成為最新的狼王，唐斯退居為副手，馬利克比斯利改打二號，加上擁有外線投射能力的塔克，灰狼可望躍居西區強權。

(中時 )