勞退金自提人數破10%！顯見國人退休理財意識提高，國內少見的退休金融商品亦受到市場高度關注，其中又以「元大台灣高股息優質龍頭基金」為台股主動型基金規模最大，其繼2020年10月首度月配息後，首度年終配息預計今年1月15日發放，當次月配息與年終配息之合計配息金額達0.8512元，配息率約9.25%；對IPO期間每單位10元申購的投資人而言，截至1月12日，不僅可領取之月配＋年終配，配息率高達12.2%，績效亦成長22.6%，兩者累積報酬率高達34.8%。對有意投入或加碼的投資人，建議可透過「填息布局法」買入，透過除息時買入，可降低投入成本。

近年來國人對於退休議題愈發重視，根據勞保局統計，截至2020年10月，勞退新制自提人數達71.1萬人，比重首度突破10%，元大投信研究團隊表示，雖然國人對於退休保障意識逐漸提高，但仍有不少人沒有投資習慣，可能與薪資扣除必要開支後所剩無幾、缺乏理財觀念或認為距離退休還久、無迫切理財需求等因素有關，但其實不論任何族群，建議都應儘早進行退休理財規畫。

退休族首重穩定現金流，然而全球央行大行寬鬆政策，低利率環境下，將壓抑金融商品的利率表現，公募主動型基金龍頭-元大投信為提供投資人更好的解決方案，特別為退休族量身打造退休金融商品－元大台灣高股息優質龍頭基金。

該基金不僅挑選兼具高成長力與高股息之龍頭企業，因此支撐力與修復力十足，更特別規畫每月配息與年終配息機制，年終配息來源為資本利得，月配息則將領取之持股企業股息，規畫為12等分，於未來12個月配發，有助退休族預估未來12個月享有之現金流。

投資人每年除了共可領取12次月配息外，每年1月時更可望加碼領取年終配息（當次配息金額包含1月之月配息與年終配息），獨特的配息機制，讓退休族透過理財計畫即可享有現金流，即便不上班仍可每月領有息收，並享有加碼年終獎金的機會。

若是即將進入退休階段，或已經退休的族群，因獲取現金流的需求較為急迫，若沒把握單筆進場的時間點，仍希望透過分批佈局、分散進場時間的投資人，則建議將定期定額的金額或頻率提高，可加碼至每周扣款一次，或是每日扣款，不僅有助大筆資金快速進場，還可分散進場時間，不錯失台股成長機會。

(時報資訊)