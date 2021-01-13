汽車製造商BMW集團周二指出，由於新冠病毒的爆發，全球許多經銷商關閉數月造成損失，BMW去年車輛銷售量下跌8.4%，全球的銷售額則下滑7.2%。

然而客戶需求在第四季出現回升，年增3.2%。

BMW集團董事Nota在聲明中指出，公司以強勁的第四季，成功地結束了去年，我們再一次地在高階部門領先全球。

該巴伐利亞公司總結在2020年銷售了232萬4809輛汽車，其中核心品牌BMW賣出202萬8659輛。在歐洲的銷售，該集團總共賣了91萬2621輛，下跌了15.7%，在美國則下跌18%。

中國由於疫情較早受到控制，2020年賣了77.73萬輛，大增7.4%。

福斯集團也在周二公布數據，主力品牌福斯汽車去年的銷售成績，在2020年賣出約530萬輛，大跌15%。

福斯汽車表示，12月銷售以較前一月有所提升，在西歐上升19.5%，在北美上升14.7%。並補充表示，電動車全年需求上升158%，來到21.2萬輛。

福斯汽車客用轎車部門執行長Brandstaetter表示，正在朝向電動車市場領導者的目標邁進。

在2020年全年，福斯在西歐銷售下滑23.4%，在北美跌17.1%，在中國則小跌9.9%。

福斯汽車另外宣布召回5.6萬輛高爾夫(Golf)汽車，以解決影音娛樂資訊和導車顯影問題，影響到的為2020年8月以前生產的8系列(第八代)高爾夫車款。並表示該召回非強制性，為自願性服務。

(時報資訊)