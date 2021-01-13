1.台積電(2330)：昨外資擴大賣超，惟本土法人力挺，今早股價開高走高至597元，續寫新高。

2.華邦電(2344)：上季、去年合併營收創新高，昨外資轉買超8664張，加上美光昨上漲，盤初股價漲逾3%，拚回5日線。

3.聯電(2303)：三星猛下單，28奈米滿載，不理外資賣超、ADR下跌，今早股價仍彈升近3%。

4.海光(2038)：外資連6日買超加持，早盤股價彈升約2.7%，重回月線之上。

5.裕隆(2201)：上月營收創近17月新高，昨外資回補買超2049張，早盤股價彈升約2.7%。

6.富邦媒(8454)：獲外資連日買超，另旗下momo購物網「5h超市」正式開張試營運，今早股價強漲逾5%反應。

7.宏遠證(6015)：上月營收年增逾3倍，外資昨加碼千張，早盤勁揚逾7%，收復周線。

8.統一證(2855)：去年EPS 2.577元，早盤帶量漲逾3%。

9.元翎(4564)：外資連2日買超，早盤續漲近5%，創波段新高。

10.中砂(1560)：受惠台積先進製程，今年業績看俏，外資連4日買超，早盤彈升5.5%，叩關70元。

11.微星(2377)：電競前景俏，外資喊買180元，早盤放量漲逾4%。

12.恆大(1325)：澄清統一口罩大單，本土再起口罩題材僅一日行情，外資轉賣超，早盤下挫逾5.5%。

13.增你強(3028)：去年營收繳佳績，不畏外資轉賣超，人氣高揚，股價續漲逾2%，登上波段新高價。

14.茂矽(2342)：甩開比亞迪搶市影響，稀缺資源題材續發威，晨盤衝漲近6%，站穩所有短均。

15.矽力-KY(6415)：IC設計強強滾，3000關卡如箭在弦，早盤衝上2995元，一度追平股王。

16.中石化(1314)：報價穩高檔，外資大單敲進，股價反彈上漲逾3%，拚穩5日、月線。

17.日月光投控(3711)：漲價三成照樣爆單，晨盤走揚漲逾2.5%。

18.亞弘電(6201)：台、菲新產能開出助業績攻高，今早攻上漲停44.45元。

19.飛宏(2457)：電動車概念加持股價，高檔震盪盤堅，上攻逾4%。

20.晶技(3042)：手機、網通訂單帶旺Q1，多方持續仰角上攻觸及漲停88.4元，超車前高。

21.勤凱(4760)：今年營收力拚續寫新高，多方氣勢如虹，直接漲停。

22.台玻(1802)：修正夠了，外資連3日買超逾7千張，多方恢復元氣，今早大漲逾4.5%。

23.建漢(3062)：鴻家軍攻勢再起，今跳空大漲5%，改寫逾3年高。

24.友達(2409)：今年搶當曲面面板龍頭，昨獲外資及投信聯手買超相挺，今放量彈升近7%，飛過月線。

25.生展(8279)：取得金穎3成股權，聯手拓展全球微生物發酵市場，盤初跳漲2.5%，躍上季線。

26.兆勁(2444)：上月業績表現亮眼，吸引外資連3買相挺，早盤衝上漲停，登波段高。

27.吉祥全(2491)：上月營收年增9.92倍，晨盤風光攻頂，登1個月高價。

28.群創(3481)：MiniLED新亮相，攻智慧育樂、車用，多頭掌聲響起，股價勁彈近5%，重返五日線。

29.嘉晶(3016)：電動車帶旺，業績看俏，晨盤急攻鎖漲停，衝上逾半年高價。

(時報資訊)