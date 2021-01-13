國際鋼價持續飆漲，以及春節將近，且為了防止市場哄抬價格，中鋼(2002)將提早於今日開出2月內銷盤價，市場預期將大漲，每噸漲逾1500元。中鴻(2014)2月盤價也將挑戰連八個月漲價，激勵今早股價。鋼鐵股今早股價漲多跌少。

原料面的國際鐵礦砂漲破170美元，加上需求熱絡，國際熱軋持續大漲。美國熱軋最新報價每公噸達1,200美元，歐洲熱軋報價來到800美元之上，另日本報往越南的熱軋價格每公噸漲到740～800美元，且預期短期內漲勢難中止。

國內流通行情方面，目前熱軋每公噸達2.25萬～2.3萬元，冷軋流通價格每噸漲到2.55萬～2.6萬元，較2020年12月初上漲2,000～2,500元以上，且較中鋼1月份出廠價高出3,500～4,000元以上。

隨著國際鋼價上漲的趨勢，中鋼將跟著市場行情走，且為協助下游接單，預期將做適當的調漲鋼價。

大陸寶鋼及台塑集團河靜鋼鐵最新的鋼品月盤價格皆大漲，每噸漲逾台幣1500元。市場預期，中鋼將開出的2月內銷盤價漲定了，且每噸調漲亦持續為四位數，各項鋼品估漲1500~2000元。

大陸寶鋼率先開出2月內銷盤價，全面大漲，每公噸漲人民幣300～1,500元，其中，熱軋每噸大漲人民幣350元。

河靜鋼鐵3月交期的盤價亦續漲，熱軋大漲每噸65美元，線材大漲每噸60美元。

中鋼2021年1月和第一季內銷盤價開高，七大項產品價格全面大漲，每公噸調漲1,200～1,500元，平均漲幅6.1%。其中，月盤部分包括熱軋鋼板和冷軋鋼捲等產品，平均每公噸漲1,200～1,400元；第一季鋼板、棒線等產品，平均每公噸漲1,200～1,500元。

目前鋼鐵原物料行情飆漲，鐵礦砂價格每噸逾170美元，漲至近9年新高。且在寶鋼、河靜鋼內銷價全面大漲帶動，市場預期中鋼將於今日下午開出的2月內銷盤價，將為連續第八個月漲價，中鴻也可望跟進續漲2月內銷盤價，也是連續第八個月漲價。

(時報資訊)