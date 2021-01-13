根據日經新聞13日報導，受到疫情影響，民間消費縮手之下，日本央行（Bank of Japan）正在考慮，可能再下修2020日本財政年度經濟成長預測。

據悉，日央行最快可能在下周發布季度預測報告時，就會下修到3月底為止的2020財年的經測值。日央行曾在2020年10月做過分析預測：2020財年估縮5.5％，2021財年估增3.6％。

路透社也指出，雖然日本實施的緊急狀態將衝擊民間消費，但日本央行預估，出口暢旺加上政府疫情紓困計劃，對提振將於4月開始的2021財年經濟成長，會有很大的助力。

不過，日本央行其它官員，質疑官方對外說法，認為說在嚴峻疫情下，日本民眾一直被政府要求不要外出，消費受限制下，那如何全面性拉抬整體需求。

防止疫情擴大，日本8日才剛宣佈在大東京地區實施緊急狀態。日本首相菅義偉也正考慮將此緊急狀態，擴大實施至大阪，京都等地區，故也引發外界聯想，日本經濟將出現二次衰退。

(時報資訊)