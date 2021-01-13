台股經12日大震盪後，13日再度穩住陣腳，吃下黑K棒，更於9點50分左右，上攻至15,671.02點，漲幅逾1％。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）股價再度衝高，盤中分別上漲7.19％、5.36％，股價震盪拉回，終結日K連黑，其中友達出現KD指標低檔黃金交叉，群創則是站回五日均線，似有效突破橫盤整理；彩晶（6116）則提早於12日衝高反彈，13日走勢續強，勁揚3.72％。

根據集邦科技（TrendForce）旗下顯示器研究處顯示，受惠於疫情推升宅經濟發酵，包含監視器產品在內的IT產品需求續強，惟監視器面板供給遭其他產品產能排擠、IC短缺嚴重，供需缺口擴大。而受曲面面板需求推升，友達將增加曲面產品產能，預期2021年曲面面板市占將近五成，成曲面面板市場龍頭。而銷售方面，在電競、曲面液晶監視器需求挹注下，預估友達監視器面板市占率可望提升至18％。

(工商 )