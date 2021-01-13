今天是故總統蔣經國逝世33週年，前總統馬英九再次到桃園大溪謁陵，緬懷經國先生打下民主基礎，也感歎臺灣已經民主化33 年，如今卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流。

馬英九說，經國先生是一位公認的傑出領袖，中華民國行憲以來歷任總統的民意調查，經國先生的評價總是排第一名，證明確實非常受人民愛戴。經國先生執政時期（ 1972-78 ，行政院長；1978-88，總統），是臺灣走向現代化與民主化的關鍵年代；推動十大建設，大幅提升臺灣的競爭力；解除戒嚴、推動政治改革，加速臺灣民主化的步伐；開放大陸探親，跨出兩岸和解的第一步；勤政愛民，端正臺灣政風，樹立起讓人永難忘懷的典範。

馬英九指出，尤其是，經國先生生長在威權時代，但透過智慧與毅力，親手終結了威權時代，打下臺灣的民主基礎。但如今，臺灣已經民主化33年，直選總統已經7次，卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流。因為意識形態，區域經貿整合受阻，臺灣的競爭力不斷被邊緣化；因為選舉操弄，兩岸關係空前惡化，臺灣安全受到威脅；新威權主義興起，民選獨裁正毀壞臺灣的民主憲政；黨意碾壓民意，用人唯親家天下，樹立最壞榜樣。

(中時 )