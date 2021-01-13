彰化警分局13日邀集內外勤同仁透過平臺下單合作店送餐，透過實際行動支持及關心。（彰化警分局／吳敏菁彰化傳真）

2021年才過幾天，彰化分局轄區就發生首宗死亡車禍案件，一名「foodpanda」男外送員在深夜趕單自撞電桿死亡，由於外送員交通事故越來越多，彰化縣警局統計去年外送員交通事故案件共319件，已造成283人受傷，尚未有人因此喪命，但沒想到2021年才過幾天就在花壇鄉傳出憾事。彰化警分局今天在門口暖心宣導。

彰化警分局統計2020年外送員發生交通事故案件的肇事原因以「支道、轉彎車未停讓、未保持行車安全距離、不依號誌指示包括闖紅燈」3項為最多，都是與趕單車速過快有關。

彰化警分局13日邀集內外勤同仁透過平臺下單合作店送餐，透過實際行動支持及關心。（彰化警分局／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局13日邀集內外勤同仁透過平臺下單合作店送餐，透過實際行動支持及關心。（彰化警分局／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局13日邀集內外勤同仁透過平臺下單合作店送餐，透過實際行動支持及關心。（彰化警分局／吳敏菁彰化傳真）

警方13日邀集內外勤同仁透過平臺下單合作店送餐，透過實際行動支持及關心，一起在彰化警察分局大門前向十數名外送員宣導用路安全，呼籲駕駛騎乘機車應確實繫妥安全帽，不趕時，不趕速，以免發生撼事，安全賺錢回家才是王道，同時讓外送員喝杯薑茶，希望發放由縣警局特製的宣導品提醒外送員，唯有安全駕車才能接到更多的訂單來增加收入。

(中時 )