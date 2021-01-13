激情片外流 台中夜店2女舞者疑全裸跨坐磨蹭男客警嚴辦（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市警局第四分局為頓挫業者僥倖心態，派員到夜店實施高強度臨檢，彰顯對違法（規）者制裁的決心。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中1家夜店本周六將開幕，日前試營運邀請2名疑似全裸女舞者，在台上跨坐在男舞者身上，前後擺動做出性交動作；觀眾認為當眾3P表演太鹹濕拍下上傳網路。轄區警方派員訪查並連繫夜店業者，業者供稱女舞者穿著緊身衣，且三點不露；警方引用大法官解釋文認為已達猥褻程度，將對業者、現場負責人及舞者從嚴究辦。

警方指出，四分局主動搜尋查知社群網站黑色豪門企業，於11日上午發送南屯區大觀路某夜店，表演內容可見女性舞者穿著緊身衣展現胴體跨於男子上方表演性感秀，即指示所屬傳辦相關涉案人，以釐清責任。

警方表示，店家到場初辯略以主張舞者未露三點並不違法，惟查猥褻，乃指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化而言(大法官會議第407號解釋文)。

警方查影片中女性舞者雖未露三點，但跨坐於男子上方連續進行磨蹭動作，與所辯之「性感秀」容有爭議；四分局將店家負責人、管理人、舞者調查後依法移送偵辦，並將建請檢察官聲請法院從重量刑。

警方強調，業者試營運期間不諳法令認為「三點不露」即無觸法之虞之誤解，警將方嚴辦並結合第三方警政強力稽查以維善良風俗。

(中時 )