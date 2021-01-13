華府日前暴動攻進國會大廈，暴力襲擊國會事件震驚世界。（圖／路透）

針對美國駐聯合國大使克拉芙特突然取消訪台，國民黨立委吳斯懷今(11日)以「暗潮洶湧」形容美國政局，分析直指美國務院突然取消所有出訪，有五關鍵值得未來關注，包括若川普被罷免恐爆發大規模叛亂，美國情治單位也掌握情資顯示武裝暴動可能性升高；大陸動態尤須注意，是否大風暴正在形成。

美國務院說明，為確保順利交接將取消所有官員出訪計畫，包含原訂訪問台灣的美國駐聯合國大使克拉芙特在內。

對此，吳斯懷在臉書寫下，川普批准華府進入緊急狀態。國民兵被授權部署15000名兵力，拜登就職前如臨大敵，肅殺氛圍緊繃，有五個關鍵因素值得大家關注，分別是第一，美國情治單位已掌握相當情資，武裝暴動可能性升高，7500萬支持者動能不可輕忽，激進團體怒火已經被點燃；第二，大陸桌面下動作非比尋常，官媒叫罵是必然反應，戰略武器調動值得注意，依情報界潛規則，各種徵侯突然靜默，顯示有大風暴正在形成。

吳斯懷認為第三點則是拜登團隊不得不出手，一旦造成國內外亂局，新政府不易處理；第四，歐美各國大都不歡迎川普政府，臨去秋波的出訪，把他們當作棋子，只有台灣歡迎來訪；最後一點，他則認為15000名國民兵進駐華府，前所未見，就軍力部署實務面來看，軍隊食、宿、交通、各級指揮所開設，與警方指揮管制關係律定，協調鎮暴行動，非常複雜。

(中時新聞網)