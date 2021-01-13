台北市長柯文哲任期將在2022年屆滿，國民兩黨都積極規畫奪回首都，柯自己雖成立民眾黨，但栽培出身親民黨的黃珊珊接班。柯文哲認為，不會刻意把黃珊珊拉到民眾黨，強調最理想狀態，就是訓練3個人選，然後交由市民決定。

柯文哲指出，希望2022的新任市長，可以將他過去建立的制度，包括遴選、還債等制度可以延續下去，世界上各大城市首長多數是無黨籍或多黨推薦，所以也不會刻意拉黃珊珊到民眾黨。

柯文哲表示，目前副市長黃珊珊正在參加考試，現在在讀書階段，至於民調沒有領先，柯認為，民意如流水，就是要努力爭取市民的認同，但台灣民粹當道，很多人都只問「選上選不上」，而不問「做得好做不好」。

柯文哲強調，最理想是訓練3人以上，再交由民意決定，但其實指定人選很難成功，民主政治有現實一面，像前市長黃大洲做得最好，過去推動的基隆河截彎取直、拆中華商場等，都是相當兇悍的決策，但他遇到兩大政治金童，最後還是選不贏，台灣就是民粹政治。

(中時 )