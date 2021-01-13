我國敦睦艦隊在去年自帛琉返航時，發生船上多名官兵群聚感染，確診新冠肺炎事件，昨（12）日傳出海軍司令部為確保戰力，防疫為重，規畫取消已有67年歷史的敦睦遠航任務，不會停靠友邦。今海軍司令部表示，將「110年敦睦遠航訓練」任務，調整為「海軍官校110年應屆畢業生暑期訓練」，採岸訓4週及港訓4週方式，執行相關訓練。

海軍司令部指出，考量目前國際疫情嚴峻，已妥善規劃，將「110年敦睦遠航訓練」任務，調整為「海軍官校110年應屆畢業生暑期訓練」，採岸訓4週及港訓4週方式，執行應屆畢業生艦艇實作訓練及艙面、輪機航行值更官簽證，俾利學生未來畢業任官後，能順利銜接艦（部）隊實務工作。

執行訓練期間，海軍司令部強調，將依中央流行疫情指揮中心指導，落實各項防疫作為；任務官兵及學生全程配戴口罩，於課前實施體溫量測、手部酒精消毒，協訓艦艇採人員分艙分流方式，並於上下午實施艙間消毒及換氣作業，人員如有新冠肺炎疑似症狀或身體不適者，則立即送醫檢查治療，以確保官兵及學生健康。

去年海軍敦睦艦隊3艘軍艦，3月5日出航，12日抵達帛琉，於13、14日舉辦政要歡迎儀式及晚會，並進行參訪。4月9日返抵左營港，15日艦上700多名官兵及學生下船，但卻在返家後自行就醫出現2名實習生及1名軍人確診新冠肺炎，700多人被緊急召回，全數集中檢疫，所幸最後該案在帛琉、台灣皆無造成擴大感染。

(中時新聞網)