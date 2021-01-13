台灣12日新增2例新冠肺炎本土感染，投資人正向看待疫情控制狀況，台股今天早盤強漲逾百點，盤中一度大漲180點，指數來到15680.86點，再寫盤中高點新紀錄。

由於投資人等待新財報季，並觀望美國總統當選人拜登20日上任後是否會祭出更大規模紓困方案，美股今天以小漲作收；受到各地疫情加劇、再度實施封鎖等因素影響，歐股再度收跌。

投資人正向看待台灣疫情控制狀況，台股今天以15550.16點開出，上漲約50點，9點43分時，指數越過台股12日盤中創下的15642.03點，一路走高，盤中來到15680.86點，大漲180點，再創盤中歷史高點。

至10時5分左右，台股加權指數來到15674.82點，上漲174.12點，漲幅1.12%，成交值來到1278.99億元；盤中類股齊揚，僅食品、生技股走弱。

觀察台股權值股表現，台積電今天上漲6元，盤中高點來到597元；鴻海股價上漲1.5元，至105.5元，上漲1.44%，大立光小漲10元，小漲0.33%，至3000元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天在外資心態偏多、新台幣升值等利多因素助攻下，由台積電等權值股領軍向前衝，盤中指數續創新高。（編輯：鄭雪文）1100113

(中央社)