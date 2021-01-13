「大陸第一小生」黃曉明和小12歲Angelababy（Baby）結婚近6年，最近因黃曉明在《乘風破浪的姐姐2》（簡稱：《浪姐2》）跟舊愛李菲兒同台，掀起滿城風雨。10日黃曉明拋下震撼彈，宣布退出《浪姐2》，也算間接切割前女友，巧合的是，陸網今(13日)流出一組Baby在片場拍戲的照片，她看來心情極好，張嘴大笑，但不知拍攝時間是否是黃曉明退出《浪姐2》後。

黃曉明2007年和李菲兒因拍攝《鹿鼎記》傳出假戲真做，2014年黃曉明現身Baby的生日宴，公開認愛，隔年兩人舉行婚宴並領證，2017年Baby生下兒子小海綿。最近黃曉明在《浪姐2》跟李菲兒同台，引發話題，還有傳言指Baby當年是小三晉升為正宮，引來Baby暴怒發聲明反擊。

Baby拍攝電視劇《塵緣》片場照流出。（圖／取自新浪娛樂）

Baby強調，當年跟黃曉明交往時，對方自白是單身，直到李菲兒某次受訪給Baby一個莫須有的標籤，她被抹黑多年已經不想再忍耐，而黃曉明第一時間跳出幫Baby扛下所有罵聲，最近又宣布離開《浪姐2》的錄影，「但我認為姐姐們的專注與突破不該被任何聲音所影響，因此我決定退出本季節目錄製」。

Baby發出聲明後，8日出席公開活動看似強顏歡笑，還有人說她臉部浮腫撞臉黃曉明舊愛秦嵐，今據《新浪娛樂》報導，一組Baby拍攝電視劇《塵緣》片場照流出，可見Baby穿著粉色紗裙，仙氣四溢，還跟工作人員開懷大笑，心情看似未受風波影響，狀態極好。

(中時新聞網)