前經建會主委陳添枝之子陳翰洋，遭指控隱瞞已婚身份，到處獵豔，偷吃對象至少26女。其中一名被騙女子是美國蘋果公司工程師，因陳翰洋使用她的電腦卻沒登出google帳號，驚見陳與多女的性愛影片，才意外察覺他是渣男的真相。

陳翰洋在美商高通公司擔任高級工程師，據《鏡週刊》報導，他具有滑雪教練身份，長年組團帶台灣人、美籍華人到美國滑雪，卻將滑雪團當後宮。一名在美國蘋果擔任工程師的G小姐表示，她與陳翰洋從2016年開始交往，從不知道陳已婚，直到去年10月她察覺蛛絲馬跡追問，陳才坦承已婚，要回台打離婚官司。

但陳回台後宛如人間蒸發，著急的G小姐想起陳曾用過她的電腦，發現他的Google帳號未登出，向藉此找到陳，卻意外發現陳翰洋與其他女子的親密合影、性愛影片，甚至是跟應召站的對話紀錄，她才發現自己被騙的很慘。

G小姐於是開始聯絡其他與陳翰洋交往的女子，眾女組成「婦仇者聯盟」展開清查，驚覺陳偷吃的對象至少26人。

(中時新聞網)