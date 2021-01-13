美國通用汽車發表一款電動商用貨車，並披露未來可能開發飛行車的計畫，受此激勵，周二股價創下歷史新高。

通用汽車周二創下收盤與盤中歷史新高價，終場大漲6.29%，收在每股47.82美元，早盤最高漲8.8%，站上48.95美元，市值升至約700億美元。

通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）與其他高層在消費電子展（CES）的技術會議上討論這些計畫。受疫情影響，今年CES技術大會改採線上進行。

通用表示，旗下新成立的商用部門BrightDrop將於今年晚些時候開始銷售名為EV600電動貨車。不只是車輛，BrightDrop正在規畫完整的電動產品組合，例如周二發布的電動送貨棧板。

摩根士丹利分析師Adam Jonas周二出具報告指出，在通用一連串不斷發展的行動計畫中，BrightDrop代表著另一個決定性的行動，有助於通用充分善用自身的優勢。

此外，通用汽車宣布可能進軍「個人航空運輸」領域，這將納入旗下凱迪拉克豪華車與電動車產品組合中。通用計畫開發包括自動接駁機與電動垂直起降（eVTOL）飛機，也就是更為人所知的飛行車或空中計程車。

通用汽車全球設計副總裁Michael Simcoe表示，每一個概念都反映「在特定時刻旅客的需求和想望，以及通用汽車對未來運輸的願景。」他並表示，對通用汽車而言這是一個特殊時刻，我們重新構想了未來5年或更久以後個人運輸的未來。

通用表示，此款飛行車的設計可讓一名乘客搭載，並在屋頂間與其他城市目的地間，以大約56英里/小時的速度行駛。

儘管個人航空運輸領域仍存在不確定性，但摩根士丹利預期到2040年，自動駕駛城市飛機市場規模可能達到1.5兆美元。

該新興科技領域正在吸引汽車與航空業大舉投資。飛雅特克萊斯勒周二早些時候宣布與空中交通公司Archer建立新的合作夥伴關係，以降低成本，並加速eVTOL飛機的問世。此外，Joby、波音支持的Wisk，以及南韓現代汽車也都加入該領域。

(時報資訊)