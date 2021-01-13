保瑞(6472)2020年12月正式接手英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克(GSK)加拿大藥廠後，正式併入營收，2020年12月單月營收年增高達146.7%，此次收購案包括與GSK簽訂五年代工保證合約，包含Voltaren、Flonase等全球暢銷OTC產品，2021年營運成長動能充沛。

保瑞指出，去年12月正式接廠後，所有生產營運均無縫接軌，在首月即能順利的完成生產與出貨，成果優於期待。此次收購案包括與GSK簽訂五年代工保證合約，包含Voltaren、Flonase等全球暢銷OTC產品，該廠端的全自動化生產線，擁有高標準的技術品質，每月均可穩定出貨，同時保瑞也將逐步調整加拿大廠的整體產能運作，以期發揮最大的成長動能。

保瑞2020年12月單月營收新台幣3.57億元，年增146.7%；全年營收新台幣17.9億元，年增17.06%，單月與全年營收雙創歷史新高，對於營收創新高。保瑞表示，營收表現符合預期，並樂觀看待今年CDMO事業整體成長。

保瑞除了爭取國際CDMO訂單的具優勢之外，國內的竹南廠益邦、台南廠在手訂單穩定上揚，以及宇泰欣所代理的系列產品的完整通路布局逐漸展現效益，將帶動公司的營運動能。

(時報資訊)