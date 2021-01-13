日籍投手岩隈久志曾在美職水手隊體系效力7年，還曾在大聯盟丟出無安打比賽歷史留名，岩隈久志去年在日職讀賣巨人宣布退休，今日水手隊公布好消息，將要聘請他擔任「特別任務教練」，未來將與在水手擔任特別顧問的鈴木一朗共事。

岩隈久志自2012年至2018年效力水手，以投手丘上的能力以及努力不懈的態度受到球迷推崇，未來他將回鍋前東家擔任特別任務教練，除了在大聯盟以外，還會與所有小聯盟的投手及投手教練合作，此外還要與水手原本在日本的球探合作，繼續在他的家鄉尋找潛力新秀，他所有的工作都將直接匯報給總管狄波托(Jerry Dipoto)。

岩隈久志的新任務將在春訓開始，他將幫忙帶領水手投手群，「岩隈久志已經用他的生涯成績來證明他能夠幫助我們的教練和選手，」狄波托在一份聲明中說，「他總是準備充分、有極高的工作熱忱，尤其優秀的溝通能力讓他成為一名成功的投手，我們期待他加入水手的大、小聯盟體系。」

岩隈久志是日本頂尖投手之一，今年還在水手隊官網評比的隊史五大右投排名第三，他在旅美前拿過洋聯MVP、投手三冠王、澤村賞，加入水手隊後6年球季總計拿到63勝39敗，平均自責分率3.42，2015年曾投出難能可貴的無安打比賽，為繼野茂英雄後第2人在大聯盟達成的日本投手，不過他長期受到肩傷困擾，2018年返日加盟讀賣巨人，並於去年宣布正式引退。

水手隊「日」味濃厚，除了曾在2012年簽下岩隈久志以外，2000年簽下鈴木一朗、2019年簽下菊池雄星，也曾追逐過大谷翔平可惜失敗，未來岩隈久志將與擔任水手隊球團主席特別助理兼教練的前輩鈴木一朗共事，兩人再續前緣。

(中時 )