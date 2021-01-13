2021年台北國際書展擁抱國際，將於26日開展！吸睛亮點包括主題國韓國、歐盟館凝聚十國聚焦「2020歐盟文學獎」，以及義大利「波隆那插畫展」、「漫畫 - 義大利製造」等兩大重要展覽都將來台展出。但受到疫情影響，將採實聯制，要求大眾先上網登錄或現場掃描身分證，並規劃入場人數逾2萬時，將進行人流管控。

本次「2020義大利波隆那插畫展精選」由義大利波隆那兒童書展主辦單位正式授權，首度以最新一屆展品現身台北國際書展，精選入選國際插畫家每人兩幅代表作、台灣創作者每人五幅作品、ARS IN FABULA大獎得主Elisa Cavaliere五幅畫作，共展出171件插畫。

「漫畫 - 義大利製造」展覽則可一窺歐洲漫畫中原汁原味的義大利繪畫語言，漫畫家自由混搭義式創意和日本文化，展現義大利次文化邁向國際舞台的軌跡。八○年代初，某些義大利創作者重新詮釋《小甜甜》、《無敵鐵金剛》和其他英雄題材動畫作品，義大利也在「歐洲漫畫」（Euromanga，以日本漫畫風格創作的歐洲漫畫）中逐漸建立品牌，與法國、德國並列。

此外，歐盟館將介紹8位獲得2020歐盟文學獎的新興傑出文學創作人才，以及集結奧地利、克羅埃西亞、捷克、希臘、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙和瑞典等10個歐盟會員國精選書籍，其中荷蘭與盧森堡都是首次參展。

樂讀台灣主題館也有兩大亮點，一是以「在地故事」規劃，展售全台約40種地方誌刊物，以及展出地方風土民情文化的繪本，地方創生、傳統工藝傳承、人物紀實、老屋再生、地方小旅行等，約50本關於地方人事物的相關書籍。

二是「對話溫度」有全台許多傳統藝師進行展演，並邀請不同類型職人用手作教學方式，讓大眾實際操作，體驗傳統技藝趣味，包括光山行的漆器工藝、草編的林三元老師、樂山陶藝的李志豪師傅等，手作獨一無二的紀念品也可帶回家。

另「臺灣文學館」有機器人輪流以台、客、華、英語及手語，提供50場最人性化的多語導覽服務，並規劃達人講座及桌遊體驗36場次，從文學到音樂，彰顯多元語言的文學價值和歷史意義。

在文青最愛「文學書區」，文訊與九歌以「築字為巢，文學好窩」為主題，從關注自身、回到本土開始，展現華文豐沛的創作能量與寬廣的視野。

(工商 )