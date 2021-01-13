NBA賽場上通常以得分能力來評選為是不是一位好球員，但在如今三分球當道的NBA更成為指標數據，美國媒體公布一項排行榜，那就是單場得分超過40分，同時投籃命中率超過50%、三分球命中率40%以及罰球命中率90%的場次中，勇士現役當家球星史提芬柯瑞不但力壓「籃球之神﹞喬丹，而且高居榜首。

上世紀包含上古神獸張伯倫、賈霸、奧斯卡羅伯生等人都並沒有將三分球列入攻擊手段，直至21世紀才開啟了另一風潮，而史提芬柯瑞可說是當中的風雲人物，至今職業生涯已有29場得分超過40分，而且還達到180俱樂部門檻。

喬丹雖然手中擁有6枚冠軍戒，但三分球不是他的強項，所以在這個榜單中以28次排名第二，僅次於柯瑞之後。

排名第三的就是以後撤步聞名於NBA的火箭當家一哥哈登，他的三分冷箭以及製造犯規站上罰球線的能力出眾，可惜他的投籃命中率有點遜色，目前26次緊追在柯瑞與喬丹之後。

在詹姆斯橫空出世前，NBA最出色的小前鋒就是綠衫軍「大鳥」伯德，他曾創下單場47分的超級大三元紀錄，而且他還有很穩定的罰球命中率，只不過鮮少在三分線外出手，生涯23次名列第四。

排名第五是曾是柯瑞隊友的杜蘭特，他是全聯盟少數能從一號位置打到五號位置的全能型球員，而且他的三分球投射能力不遜其他頂尖好手，目前已有21次完成這項數據，未來超越伯德應不成問題。

(中時 )