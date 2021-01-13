一名加油站員工日前控訴遇到不理性的客人，一名婦人向他說「95加滿」，加完後油表顯示120元，婦人竟說平常都只加50元就滿了，不滿金額竟變成2倍，在加油站大鬧好幾小時不離開，最後在領班、店長合力勸說下，婦人才願意付錢走人，讓他氣得說「是不是都沒在看新聞，還是數學不好，都不曉得油價漲很久了！」

該加油站員工在臉書爆料公社上發文表示，他日前上班時為一名婦人加油，對方說「95加滿」，加完油後油表上顯示120元，該婦人卻突然發飆、指著油表說「之前在別的加油站都是50元，怎麼在這裡就變成120元」，事後加油站領班和站長都出來向對方解釋現在汽油漲價，但她還是硬是強調價錢不合理。

該網友在臉書發文痛批，「真懷疑她是不是都沒在看新聞，還是數學不好，都不曉得油價漲很久了」，當下他們與該婦人協調了好幾小時，對方才認帳付錢離開。據悉，為避免金額糾紛，現在所有加油站都會嚴格規定員工在加油前，一定要大聲複頌顧客的油品和金額。

許多網友則留言說，「多久沒加油了？」「早就沒有50元加滿了，阿姨是活在過去的人嗎？」、「很明顯就是來騙油錢的，這種直接報警處理了，不值得浪費時間跟她耗」、「她是不是想把『會哭就有糖吃』發揮到淋漓盡致」、「50元跟120元差了2點多公升欸，阿姨無法了解自己的車要吃多少油？」

(中時新聞網)