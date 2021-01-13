日本天團嵐（ARASHI）的37歲成員二宮和也在2019年11月閃電宣布結婚，對象是大2歲的前氣質主播伊藤綾子，而夫妻今（13日）則被日媒爆肚皮有喜，寶寶的預產期大約是在春天，二宮和也將升格當新手爸爸。

二宮和也是嵐5人中首位結婚的成員，他2019年時以手寫信的形式正式宣布結婚：「突然報告這樣的消息，也許讓不少人感到驚訝，但今後我期許自己，要讓各位覺得『結婚是個好決定』」，與交往5年、大2歲的主播女友伊藤綾子終結愛情長跑，正式升格成為夫妻。

日本天團嵐（ARASHI）2019年快閃來台。（圖／本報系資料照片）

而新婚的小倆口也在今（13日）傳出做人成功，根據日本雜誌《女性週刊》報導，伊藤綾子是在2020年的夏天懷孕，隨著孕事進入安定期，伊藤綾子也開始向身邊親友報告肚皮有喜的好消息，伊藤綾子的友人也透露，寶寶的預產期大約是在春天。

雖然嵐在今年1月1日起就休團、暫停中止活動，不過隨著二宮和也傳出即將當爸的好消息，也讓外界都替這對新婚夫妻感到開心，由於夫妻倆還沒舉辦婚禮，屆時婚禮也可能等到伊藤綾子生產後再舉行。

(中時新聞網)