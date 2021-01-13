加拿大便利商店營運商Alimentation Couche-Tard(簡稱Couche-Tard)周二表示，與歐洲最大零售集團家樂福正在進行初步的試探性討論，關於潛在的交易。

Couche-Tard在聲明中指出，目前的階段仍無法確定，談判是否會產生任何協議或交易。

至本周二，家樂福市值為126.4億歐元(約154.3億美元)，而Couche-Tard市值為370億美元。

家樂福在另一聲明中，承認了與Couche-Tard討論合併。

居家辦公的政策，以及新冠病毒在數個國家的飆升，讓民眾減少外出用餐，更多到超市購物。

彭博稍早曾報導Couche-Tard初步接觸家樂福，而交易有助於Couche-Tard進入超市業務，並擴展歐洲市場的占有。Couche-Tard在歐洲僅在北歐、愛爾蘭、波瀾、俄羅斯等國有銷售網絡。

Couche-Tard在11月以3.59億美元買下利亞零售(Convenience Retail Asia)-的香港部門，因而進入亞洲市場。

(時報資訊)