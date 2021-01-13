本月份毛豬平均批發價上漲，日前價格來到每公斤75.97元，多名立委關心價格上漲是否合理，當心被有心人士操作，農委會主委陳吉仲（如圖）13日在立院強調漲價格是季節性需求，價格在合理範圍，豬隻供應無虞。（張鎧乙攝）

近期豬肉漲價有感，根據農委會畜產行情資訊網統計，截至今(13)早9時30分止每公斤已達76.54元，農委會主委陳吉仲表示，近期豬肉漲價是因為過年將至，整個市場有大量需求，與過去5年同期相比都是合理範圍，也否認萊豬開放在台美關係上的「做白工」。

經濟委員會今日審查農委會110年度農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金等預算。

據農委會畜產行情資訊網統計，近5年1月毛豬行情統計，2017年每公斤均價75.96元、2018年71.08元、2019年69.85元、2020年64.08元，以及今年截至目前的76.54元。

面對近期民眾喊豬貴，陳吉仲表示，豬肉漲價是因為過年整個市場有龐大需求，進口肉品減少3成，但價格與過去5年同期相比都是合理範圍，因此不用擔心消費者或業者採用國產豬，所有養豬的農民都可以配合全國需求提供高品質的豬肉，農委會也會透過台糖等調節，確保過年期間豬肉供應無虞。

有媒體問到，即便開放萊豬，但我政府似乎仍無法與美國簽訂FTA等協議，連原本今日美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)預定的訪台行程也被取消，是否開放萊豬根本是在白做工？

陳吉仲指出，去年8月28日蔡總統宣布今年元旦開放含萊克多巴胺美豬後，只要配套措施如清楚標示、百億基金做好就沒問題，現在也看到只要清楚標示做好，許多業者就會改用國產豬，現在市場的改變也印證當初所說的，預計未來國產豬市場佔有率會更好，就農業部門而言是獲利的，不認為有所謂的做白工。

問到豬肉儀表板遭爆料未將已進口豬的資訊上架，陳吉仲強調，食藥署已說明是時間差的問題，豬肉進口要經過報關、食藥署檢驗及農委會防疫檢驗合格等程序才會進到市場，所以豬肉儀表板所公布的數字是確定已經進到市場的數字。

現場立委如林岱樺、楊瓊瓔指出，今年毛豬每公斤批發價77.3元，跟去年同期66.3相比漲勢逼近17％，恐造成國產豬肉價崩盤，也影響到豬農權益。

(中時 )