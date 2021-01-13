早已擠身國際影壇的大陸女星章子怡，首度接演小螢幕作品，電視劇處女作《上陽賦》日前播出，雖充滿話題性，但卻是毀譽參半，且不只有她本人遭殃而已，繼章子怡被酸硬扮15歲少女後，在劇中飾演她母親的女神趙雅芝，也被批評演技拙劣，根本是女神寶座走下神壇。

章子怡生涯首部主演的電視劇《上陽賦》，早在2年前就殺青，好不容易在今年風光上映，她在劇中挑戰從年輕演到老，本以為會被稱讚，沒想到年過40的章子怡詮釋15歲的郡主王儇，雖製片方及上映平台大加吹捧，仍被網友吐槽硬扮嫩看了尷尬，章子怡也親上火線，希望製作團隊別再營銷她的少女感，「少女感沒有什麼不好，但請別強安在我身上！」，也表示自己就是認真地塑造角色而已。

繼章子怡被酸硬扮少女後，飾演她媽媽的趙雅芝，也被批評演技差，還被嫌扮向老到可以演她阿嬤。(翻攝自電視劇上陽賦微博)

而除了章子怡硬扮少女被砲轟外，劇情部分有過於老套的橋段，也被觀眾提出來討論，最糟的是，今年66歲的香港女星趙雅芝，在戲中飾演章子怡的媽媽，向來被奉為凍齡女神的她，扮相卻被網友嫌棄根本可以演章子怡的阿嬤了。

除此之外，還有知情人士表示，過去趙雅芝一直被讚保養得宜，但她如今雖然氣質猶在，「但只呈現那年紀本來該有的樣子，算不上逆齡」，甚至被嫌演技差，覺得趙雅芝這回接演《上陽賦》，可能讓她失了名聲，被譏走下神壇。

(中時新聞網)