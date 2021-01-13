美國國務院今天宣布，取消所有官員本周出訪計畫。原訂今日造訪台灣的美國駐聯合國大使克拉芙特確定無法前來。對此，民進黨立委陳亭妃表示，我們覺得遺憾，但還是尊重美國國務院決定。陳亭妃話鋒一轉，批評國民黨事前對於克拉芙特訪台冷言冷語，要為這次取消要負相當大的責任。

陳亭妃說，美國駐聯合國大使要訪台，而且是現任的，相信這應該是全國上下都要齊心協力表示歡迎，可是沒有想到說，在還沒有來之前，就受到國民黨無盡的批評還有冷言冷語，那人家熱臉來貼我們冷屁股要幹嘛，所以國民黨要為這次克拉芙特取消訪台負相當大的責任。

陳亭妃認為，前總統馬英九也曾接見過前美國駐聯合國大使波頓，當時要訪台前大家都齊心協力表示歡迎，這次事過境遷，從馬英九到國民黨主席江啟臣，國民黨上到下都在唱衰，一個這麼重要的美國高官要訪台，居然受到國民黨這樣批評，甚至冷言冷語，相信如果我們是這位高官也會很難過。

民進黨立委趙天麟也說，很可惜，高雄很多支持者做好貼紙 UN FOR TAIWAN，這次取消會讓更多人矚目跟期待。

趙天麟強調，美國政治歸美國，台美關係歸台美關係，美國政治現有點紛亂，但美國有民主機制再運行，不管是川普或拜登政府，基於印太戰略，大陸窮兵黷武破壞國際秩序，不會因為美國總統換人而有改變，台灣地位只會越來越重要，期待拜登政府上任後更多官員造訪台灣。

(中時 )