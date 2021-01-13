美國駐聯大使克拉芙特（Kelly Craft）原訂今訪台，美國國務院卻突發布聲明表示，為確保美國新舊政府順利完成交接，取消本週所有官員出訪計畫，我總統府與外交部已表示尊重。前駐美代表處國會組及政治組組長介文汲指出，克拉芙特訪台臨時喊停，並非蓬佩奧（Mike Pompeo）的意思，而是即將上任的準總統拜登的意思。

介文汲今日在臉書發文，痛批克拉芙特：「說來就要來，說不來就不要來，來也是妳，不來也是妳。說穿了，就是根本沒把要去地方的主人放在眼裡。」介諷刺蔡政府，突然被宣布要被訪問，馬上欣喜若狂，彷彿有上國達官要來視察般地嬌柔期盼；突然又被宣布不來了，馬上又故作無事般，口中喃喃什麼理解尊重與惋惜，比小媳婦還小媳婦。

介文汲質疑，是什麼樣的心態，使蔡政府在面對美國時自貶卑微到如此地步；是什麼樣的無知，使蔡政府遭美國以呼之即來揮之即去的蹭飯小弟欺之，仍自以爲魚躍龍門。介認為，蔡政府面對美國的心態源自二大理由：一是蔡政府對美國充滿不切實際的期待與幻想，幻想美國支持台獨並會為台灣出兵打仗；二是蔡政府想讓台灣百姓認為美國支持蔡政府，喜歡蔡政府。

此外，介文汲直言，克拉芙特只是一個「買來的官」，她的訪台行臨時喊停，並非蓬佩奧的意思，而是拜登的意思；拜登叫停克拉芙特用意甚明，就是不給川普別再添亂的機會了。

不僅如此，介文汲更怒轟：「狂人川普已是困獸，不到十天拜登將正式上任，想問蔡政府跟拜登團隊建立聯繫了嗎？有過溝通了嗎？把馬上要下台的川政府小官訪台形容成對美關係的新里程碑對嗎？有腦嗎？」介強調，國際政治絕對現實，沒有永遠的朋友，看輕自己利益，將全部雞蛋放進一個籃子是自尋死路；台灣不是民進黨的台灣，台灣是中華民國的台灣，這點不搞清楚，蔡政府的外交永遠只有跪美舔日這一招。

(中時新聞網)