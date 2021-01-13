台灣智庫今公布民調，有46.3％的民眾選擇以網路為主要發聲的管道；57.0％民眾認為社會運動不能解決目前民主遇到的問題，52.4％的民眾，不願意為自己所支持的理念走向街頭，參與社會運動。

政黨認同部分，民進黨34.8％，國民黨20.5％，台灣民眾黨11.6％，時代力量5.6％，台灣基進4.3％，不偏任何黨18.4％。

在美豬美牛議題上得利的國民黨支持度相較上次調查，下降5.9個百分點，表示民眾基本上還是肯定政府整體作為。

這次民調有64.0％的民眾認為自己台灣人，僅有2.1％ 認為自己是中國人，31.8％ 認為兩者都是。若只能在台灣人和中國人之間擇一，86.8％ 認為自己是台灣人，8.2％ 說自己是中國人，1.2％說兩者都是，3.7％不知道或沒意見。

副執行長董思齊指出，在兩者只能擇其一，18到29歲認為自己是台灣人的民眾高達90％。國民黨與民眾黨的支持者中，有過半以上認為自己既是台灣人，又是中國人。

他說，相較於上次調查，民眾認同自己為台灣人的比例增加了4.2個百分點。綜合上述兩題之交叉分析知結果，台灣認同在未滿40歲的青年世代已經高達九成以上。

65.4％民眾認為，參與投票能夠有效的影響政治且台灣的選舉是公平公正沒有舞弊的。但自身的權益是否被政府重視，呈現正反拉扯，因政黨傾向不同，意見極大落差。民進黨支持者有79.4％認為自己的意見被反映，國民黨支持者，只有9.4％。

當前的民主運作機制，68.8％認同身為主權國家，台灣民主是成熟穩定的。82.2％也認同台灣是個能包容多元文化的社會，88.4％的民眾為自己身為台灣人感到光榮。

過半台灣民眾認為台灣應該要聲援香港對抗北京對民主的打壓。針對反民主的公民參與，66.2％的民眾同意應要制訂相關法律限制。

此份民調由台灣智庫民調中心執行，調查對象為年滿18歲的台灣民眾，依照室內電話調查，隨機抽樣，此民調完成1,080份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中時 )