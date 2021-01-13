人民幣中間價大漲218個基點 11:052021/01/13 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價13日報6.4605元，較上日報價6.4823元大漲218個基點，漲幅0.34％。 截至10點42分，人民幣兌美元在岸價報6.4541元，較上日收盤價6.4670元上漲129個基點，單日漲幅0.2％。人民幣兌美元離岸價報6.4475元，下跌51個基點，跌幅0.08％。 陸港觀盤－基本面復甦 聚焦中國亮點產業 村田稼動率升 股價續創新高 (工商 ) #基點 #大漲 #漲幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼今開2月內銷盤價 穩健調漲 04:102021/01/13 產業．科技 台積電將挑戰600元天價 台股又攻漲百點 09:252021/01/13 財經 鈦白粉連七漲 生產商股價跟風 04:102021/01/13 全球財經 《美股》進軍電動貨車、飛行車 通用股價創新高 10:342021/01/13 財經 台灣貨櫃沒賺頭 出現跳港現象 04:102021/01/13 財經要聞 操盤心法－元月行情強勁，留意漲多調整 04:102021/01/13 證券．權證 窮鬼轉運5大絕招公開 家中這處的水絕對不能喝 10:002021/01/13 運勢 新債王示警 比特幣可能過熱 04:102021/01/13 全球財經 《半導體》台積電平新高 600元在望 09:432021/01/13 財經 《類股》中鋼2月盤價估大漲 鋼鐵股熱灶 10:172021/01/13 財經 讓民眾過好年 春節天然氣擬凍漲 04:102021/01/13 財經焦點 財經熱門新聞 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 要聞 鐵礦石飆漲災難將至？ 澳元狂升 對澳經濟恐不妙 - 財經 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 全民瘋台股 黃天牧擔心有泡沫 - 財經要聞 - 工商時報 半導體界今天最大條 外媒爆美巨頭求救台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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