人民幣兌美元中間價13日報6.4605元，較上日報價6.4823元大漲218個基點，漲幅0.34％。

截至10點42分，人民幣兌美元在岸價報6.4541元，較上日收盤價6.4670元上漲129個基點，單日漲幅0.2％。人民幣兌美元離岸價報6.4475元，下跌51個基點，跌幅0.08％。

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(工商 )

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