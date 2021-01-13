賣魚維生的陳姓男子，去年3月以假帳號約按摩女按摩，恫嚇「不配合就掐死你」性侵得逞。事後陳男故技重施，又打算闖屋性侵，被害人機警發覺，大叫救命，二審判陳徒刑4年2月。台北地檢署補償被害人醫療費及精神慰撫金共30萬多元，將向陳男追討這筆錢。

判決指出，陳男去年3月17日下午，明知沒錢按摩，以Line假帳號「開跑了（立夫）」邀約被害人按摩，但陳男進入被害人住處後，隨即向對方恐嚇「我是從監獄裡放出來的」、「2、3年沒有見女人，很想做」，並掐住對方脖子恫稱「不配合就掐死你。」性侵被害人得逞。

陳食髓知味，2週後以假帳號「雪哥」再約被害人按摩，被害人開門發現是上回性侵她的人，緊抓大門門框，並與陳男拉扯，高喊救命。陳男掐住她脖子，試圖將她拉至樓梯間性侵。因被害人激烈抵拒，陳才作罷，逃離現場，被害人報警，警方循線逮捕陳男。

一審判處陳男徒刑5年6月，案經上訴，高院改判4年2月。可上訴。被害人日前向北檢申請犯罪被害補償，檢方准予補償30萬860元，將向陳男追償。

(中時 )