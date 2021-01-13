巴拿馬貨船恐沖繩近海沈船 22人待援 12:182021/01/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本讀賣新聞報導，今天凌晨3時50分左右，收到一艘巴拿馬籍貨船在沖繩縣宮古島東南方757公里處海面上發出的求救訊號，船身進水且恐將沈船，船上有22人待援。 日本第11管區海上保安本部表示，這艘貨船名為「YONG FENG」，重1萬3880噸，船上有14名中國人與8名孟加拉人，已派出飛機與巡邏船馳援。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1100113 布局2024藍營暗潮洶湧 資深媒體人曝侯優勢：其他人恐白忙了 拚東奧 體育署落實防疫零缺口 (中央社) #貨船 #日本 #沈船 #巴拿馬 #保安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇澳漁船1台籍船長9印尼漁工失聯 海巡署緊急馳援 13:162021/01/11 社會 散裝船運市場 淡季旺到翻 04:102021/01/13 財經要聞 如爆炸現場 花蓮深夜飛車衝撞 14汽機車遭波及 15:572021/01/09 社會 運價衝破2萬美元 散裝船喜迎春 04:102021/01/09 財經要聞 台中外籍移工宿舍起火 3人踩高溫鐵皮逃生遭燙傷 17:542021/01/01 社會 歐盟恐待2021年1月後批准牛津疫苗 美國須待4月 10:442020/12/31 國際 洛馬公司曾計畫F-117N「海鷹」艦載戰機 23:462020/12/31 軍事 美恐二次衰退 人幣升破6.50 04:102021/01/05 產業財經 台南警長兩年換4人 國民黨籍議員砲轟換人如換鞋 16:172021/01/08 政治 大老都說市場春天到了！3大因素刺激 散裝船運價漲破2萬美元 18:542021/01/09 財經 大陸1月1日新增22人確診新冠肺炎 本土病例8起 11:252021/01/02 兩岸 國際熱門新聞 《川粉之亂》面對華府血腥暴動 美軍高層罕見表態了 - 國際 川普印太戰略文件提前解密 台灣角色曝光了 - 國際 交接拜登取消出訪？路透曝歐高官拒蓬佩奧來訪內幕 - 國際 佛奇警告 美恐出現自有超級新冠病毒株 - 國際 金與正遭踢出政治局還被降職 痛罵南韓：超級蠢貨 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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