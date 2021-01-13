日本讀賣新聞報導，今天凌晨3時50分左右，收到一艘巴拿馬籍貨船在沖繩縣宮古島東南方757公里處海面上發出的求救訊號，船身進水且恐將沈船，船上有22人待援。

日本第11管區海上保安本部表示，這艘貨船名為「YONG FENG」，重1萬3880噸，船上有14名中國人與8名孟加拉人，已派出飛機與巡邏船馳援。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1100113

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(中央社)

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