日本讀賣新聞報導，今天凌晨3時50分左右，收到一艘巴拿馬籍貨船在沖繩縣宮古島東南方757公里處海面上發出的求救訊號，船身進水且恐將沈船，船上有22人待援。

日本第11管區海上保安本部表示，這艘貨船名為「YONG FENG」，重1萬3880噸，船上有14名中國人與8名孟加拉人，已派出飛機與巡邏船馳援。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1100113

(中央社)