全台最著名獼猴鬧事頻繁地區即緊鄰高雄柴山、壽山的中山大學，舉凡獼猴搶食拉扯、闖宿舍偷竊、丟石砸人事件不勝枚舉，人猴衝突儼然成為中山大學另類的著名特徵；校方近年來倡導人猴和平共處，製作「食物不露白」短片在新生訓練時播放，也改善校園硬體設備、修剪樹枝、飼養校犬等作為，降低獼猴侵擾頻率。

對於中山大學學生來說，獼猴現身覓食已相當常見，甚至有時候會直接搶食、翻背包，甚至敲破窗戶玻璃闖進大學宿舍，案例不勝枚舉，例如有foodpanda外送員日前送珍珠奶茶到中山大學位在柴山的宿舍時，獼猴趁他打電話時將珍奶叼走，也有整團猴群在畢業典禮前一天亂入會場攀爬玩耍，或是猴子突然衝出路邊，害騎士閃避不及摔倒。

中山大學常有獼猴侵擾事件，校方積極倡導人猴和平共處，並改善硬體設備、飼養校犬等，降低侵擾頻率。（圖／翻攝自臉書爆笑公社、台灣獼猴吱吱黨）

中山大學表示，由於季節性食物短缺，獼猴總在秋冬之際，約每年10月至隔年3月間下山尋找食物，面山的宿舍以及文學院常有遇襲的苦主，每月約發生數起。對此，校方仿效警方「財不露白」宣導影片，KUSO自製「食物不露白」短片，於每年新生訓練時播放，藉此宣導學生校園山林走動時，不要將食物拿出吸引猴子。

此外，校方也製作「防猴紗窗」裝在學生宿舍，該窗的外鎖不能從外開啟，外加寬型鋁版壓條與L型固定，讓獼猴不能從外開窗，因此自2015年起獼猴闖入宿舍的事件已減少許多。校方也將體育館旁的校園公車站牌設計成可愛有趣的猴子造型，增加校內的「猴趣味」。

校方也製作「防猴紗窗」裝在學生宿舍，該窗的外鎖不能從外開啟，外加寬型鋁版壓條與L型固定，讓獼猴不能從外開窗。（圖／資料照）

校方早期應對方式由農業局提供漆彈槍及誘捕籠，後來加重裝備，由專人巡邏驅趕，並不定期修剪樹枝以防猴群攀附，2010年由文學院率先提出「校園守護犬」概念，管理學院也隨後跟進，於校園中收養犬隻，以動物地域警戒性驅趕其他流浪狗或猴群，成效富有教育意義並受師生肯定。

中山大學常有獼猴侵擾事件，校方積極倡導人猴和平共處，並改善硬體設備、飼養校犬等，降低侵擾頻率。（圖／中時資料照）

該校國際事務處先前也會與台灣獼猴共存推廣協會合作，帶著國際交換生一起到壽山進行「跟著猴子去爬山」導覽，透生態導覽，讓交換學生更了解校園日常，提升對臺灣獼猴的認識，學習如何和平相處。

(中時新聞網)