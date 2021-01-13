桃園市龜山區一處私人長期照顧中心12日驚傳倉庫火警，消防隊員獲報到場後，發現火勢已經被撲滅，才知道該長照中心啟動自衛消防編組，除疏散44位住民，也關閉房門防止濃煙擴散。坪頂消防分隊表示，確認火勢撲滅後，也再度向機構宣導自衛消防編組模式及重要性。

報案人員向消防隊員表示，其走到3樓倉庫本來想拿東西，發現倉庫內竟冒出陣陣白煙。其隨即通報場所內部人員及消防隊，啟動機構自衛消防編組進行滅火及避難疏散，同時關閉同樓層其他房間之房門防止濃煙擴散。

坪頂分隊分隊長周鼎閎表示，這次火警搶救迅速且未造成人員傷亡，除有賴機構內部人員於火災初期立刻啟動自衛消防編組外，其第一時間關閉起火樓層房間房門，成功阻止濃煙擴散，方能於第一時間順利撲滅火勢及確保其他住民之生命安全。

坪頂消防分隊並提醒，員工達10人以上之場所，平時除需拔除用不到之電器用品插頭外，亦應落實場所內自衛消防編組訓練，才能在災害發生初期，迅速撲滅火勢，保障生命財產安全。

(中時 )