大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（13日）表示，台商台企在智慧製造、訊息技術、科技成果轉化等方面具有優勢和特長，應結合大陸的十四五規畫、RECP協定、中歐投資協定、一帶一路等發展機遇，實現兩岸相關企業合作、實現互利互惠。

大陸國台辦今天舉行2021年第一場新聞發佈會。朱鳳蓮表示，兩岸經濟同屬中華民族經濟，沒有理由不攜手發展、共同發展。2020年10月召開的中共十九屆五中全會已經擘畫了兩岸未來5年乃至15年的宏偉藍圖，這是兩岸同胞共同的光輝前景和歷史機遇。

朱鳳蓮舉例，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)簽署，中歐投資協定談判如期完成，也將極大的提升大陸和有關經濟體貿易投資自由化、便利化水平。這些重大機遇和長期利好，必將促進兩岸產業融合發展，推動兩岸關係和平發展、融合發展的道路越走越寬。

朱鳳蓮表示，大陸將進一步完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，進一步擴大台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域發展戰略的空間，進一步發揮台商台企在智慧製造、訊息技術、科技成果轉化等方面的優勢和特長，發揮他們在強化兩岸產業鏈、供應鏈紐帶中的獨特作用。

朱鳳蓮舉例，工業互聯網作為推動技術進步和產業升級的重要支撐，其發展受到兩岸業界高度關注。去年底，兩岸相關企業、行業協會發起成立了海峽兩岸工業互聯網產業推進聯盟，將為促進兩岸相關企業合作、實現互利互惠發揮積極的作用。

朱鳳蓮表示，廣大台胞、台企全面把握大陸發展趨勢和重要機遇，主動適應大陸發展新階段新要求，充分參與，深度融合大陸大循環、雙循環的發展格局，就一定會獲得更大更好的發展。

此外，民進黨發言人日前指出，2020年台灣對大陸出口創新高，證明大陸需要台灣，而不是台灣對大陸的依賴加深。

朱鳳蓮回應，2020年，台灣對大陸的出口額及佔台灣地區總出口額的比例均創歷年新高，和大陸率先控制疫情、率先復工復產、率先成為全球經濟增長由負轉正的主要經濟體是密不可分的。

朱鳳蓮表示，這充分說明兩點：第一，台灣經濟離不開大陸，大陸持續發展進步是台灣經濟發展的重大機遇，是廣大台胞的重大利好。第二，兩岸經貿合作符合兩岸同胞的利益要求，不斷地擴大深化，台灣同胞就能夠更多地獲益受惠。

(中時 )