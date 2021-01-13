佛奇談新冠肺炎

美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）已警告，隨著美境不斷出現大規模感染高峰，當地「可能」出現自有的超級新冠病毒株。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）與《太陽報》（THE SUN）報導，佛奇說，最近美國新冠病例遽增，類似英國出現新冠變種病毒株的狀況。他指出，從病例激增的狀況看來，有點像英國的疫情曲線，美國人自己可能有更容易傳染的變種病毒株。

就在他發表評論之際，美國的每日新增病例和死亡人數仍不斷創新高。近7日的每日平均死亡人數如今已超過3,200人，意味比911恐攻導致的死亡人數還多。

儘管CDC建議民眾耶誕新年假期避免出遊，和家人團聚，但數百萬計美國人仍當作耳邊風。衛生專家已預測，在長假結束後，可能出現新冠染疫高峰。

聯邦政府在全美各地發放了超過2760萬劑新冠肺炎疫苗，如今約有930萬人接種了第一劑，而疫苗需要接種兩劑才有效。由於疫苗接種速度緩慢，引發了許多批評。

(中時新聞網)